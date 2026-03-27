'Воюет в армии РФ': известный украинский актер рассказал о брате-оккупанте

Звезда фильма "Киборги" заявил, что вычеркнул из жизни своих родствеников-россиян.

Один из самых востребованных украинских актеров Андрей Исаенко, звезда сериала "Женский доктор" и фильма "Киборги", откровенно рассказал о родственниках в России, которые радикально настроены против Украины, и воюющем в армии РФ брате.

"У меня бабушка из Сибири, и все ее родственники там остались. Они настроены радикально против Украины… Когда началась полномасштабная война, мне они ничего не писали, потому что я сразу послал. Они писали, чтобы мы приезжали к ним, и они нас спасут. У маминой сестры еще и сын воюет в армии России. Другая родственница извинилась за свою страну", - отметил он в интервью "РБК-Украине".

Актер признался, что ему абсолютно "не болит" за сложившуюся ситуации с родственниками-россиянами:

"Я спокойно вычеркнул людей из жизни и все. До свидания. Это уже не родственники. Мне кажется, что вычеркнуть человека за его плохие поступки гораздо легче. Это так будто человек тебе помогает вычеркнуть его из твоей жизни".

