Сын актера Довженко впервые высказался о молодой невесте отца

Недавно Вячеслав Довженко поделился планами на свадьбу в этом году.

Сын известного украинского актера Вячеслава Довженко Иван, который и сам уже снялся в нескольких фильмах, ответил на вопрос о новой избраннице своего отца, его молодой невесте - дизайнере костюмов Светлане.

"Нормально складываются (отношения - УНИАН). У них своя жизнь. Я просто не часто прихожу к папе, мы очень редко видимся. То я в универе, работаю, то он занят. Когда видимся, все нормально: "Добрый день, добрый день". И все", - заявил парень, передает Blik.ua.

Также он рассказал и о своей возлюбленной, с которой не живет вместе. Говоря о перспективах съехаться, актер сказал:

Видео дня

"Я еще то там, то там. Так же и она. Мы планируем это в ближайшее время. Но из-за плотности графиков такого разговора еще не было. Мы понимаем, что со временем все будет".

Как известно, Иван Довженко состоит в отношениях с актрисой Маричкой Хоменко.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Вячеслав Довженко впервые показал свою молодую невесту широкой публике. И до этого он делился планами на свадьбу:

"Свадьба в этом году, когда немного потеплеет. Хочется тепла, весны. Предложение было забавным. Когда придет время - мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом - приятные ощущения".

