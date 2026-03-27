Стало известно, где будет проходить кинопремия 'Оскар' с 2029 года

Сейчас постоянным местом проведения мероприятия был театр "Долби".

Одна из самых престижных кинопремий "Оскар" будет проходить в другом месте.

Не секрет, что более двух десятилетий церемония проходила в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Однако, как сообщает издание The Guardian, с 2029 года, когда трансляция мероприятия перейдет на YouTube, оно сменит локацию. Речь идет о театре "Пикок" в центре города, который расположен в спортивно-развлекательном комплексе LA Live. Он состоит из нескольких площадок и роскошных отелей, где будет проходить красная дорожка и сопутствующие торжества. Это место станет домом для проведения "Оскара" со 101-й церемонии до 2039 года.

К слову, это решение является частью нового партнерства между развлекательным гигантом AEG и Академией кинематографических искусств и наук. Театр "Долби" продолжит принимать церемонию и транслировать ее до 2028 года.

"LA Live было создано для того, чтобы транслировать моменты, определяющие культуру, и нет лучшей мировой сцены, чем "Оскар". Мы гордимся партнерством с Академией", – заявил главный директор AEG Тодд Голдштейн.

Напомним, ранее были объявлены все лауреаты премии "Оскар-2026". Лучшим фильмом стала лента "Одна битва за другой" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

