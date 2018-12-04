"Россия и Украина всегда будут вместе": украинский танцор отличился очередным скандальным постом

Недавно Полунин получил российский паспорт.

Одиозный украинский танцор, артист балета Сергей Полунин отличился очередными скандальными постами в соцсети.

На своей странице в Instagram танцор опубликовал фото российского и украинского паспортов. "Россия и Украина всегда будут вместе. Любовь друг к другу - дороже всего. Скоро мы снова будем вместе", - говорится в его сообщении под снимком.

"Мне была дана миссия вселенной с безграничной энергией и помощью объединить этот мир через любовь! Это единственный настоящий и самый мощный способ это сделать", — написал Полунин в следующем посте.

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Ранее известный украинский танцор Сергей Полунин получил российское гражданство. Фото нового паспорта он опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи к фото Полунин также высказал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и выступил против "злых людей, которые создают революции и войны в Украине и Грузии".

Кроме того, ранее Полунин опубликовал фото с вытатуированным на его груди изображением Путина.