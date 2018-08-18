В "Океане Эльзы" опровергли информацию, что группу покинул клавишник

На фото с последней репетиции группы видно, что Елич репетирует вместе с другими музыкантами группы.

Представители популярной украинской группы "Океан Эльзы" опровергли распространенную СМИ информацию, что группу покинул клавишник Милош Елич.

Об этом УНИАН сообщила менеджер группы Виктория Хоменко.

"У нас состав остается без изменений! Милош Елич как был, так и остается клавишником группы", - отметила менеджер.

На фото с последней репетиции группы видно, что Елич репетирует вместе с другими музыкантами.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в СМИ появилась информация, что сербский музыкант Милош Елич покидает группу из-за якобы тяжелых отношения с другими членами коллектива.