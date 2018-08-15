Вайкуле рассказала, что у нее настроение «супер» после скандального заявления по Крыму

После этого певица уходит для участия в съемках. В комментарии к видеозаписи певица написала, что «жара спала» и появилась возможность придти в себя.

Певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем инстаграме видеозапись, в которой прокомментировала установившуюся дождливую погоду и рассказала о своем настроении. «Погода, прямо скажем, не очень. Зато настроение — супер», — сказала Вайкуле. После этого певица уходит для участия в съемках. В комментарии к видеозаписи певица написала, что «жара спала» и появилась возможность придти в себя. Ранее Вайкуле заявила, что с большим удовольствием приедет в Крым и даже выступит там бесплатно, когда страны ЕС отменят антироссийские санкции в результате оккупации Крыма.

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