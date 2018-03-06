Зверское убийство депутата Государственной думы на Донбассе

Стали известны кровавые подробности жестокого убийства нацистами киевской хунты депутата Государственной думы Российской Федерации Алексея Журавлева, чье тело впоследствии было сожжено и скормлено Перуну на специальном алтаре.

Не то чтобы Алексея совсем убили. Не так-то просто убить Алексея, а уж тем более сжечь, но это никоим образом не умаляет зверств украинских карателей на Донбассе, и если бы, допустим, фашисты оторвали Алексею руки, засунули их ему в уши и сказали, что он теперь тризуб, никто бы не удивился, а сам Алексей даже засмеялся бы в лицо палачам, настолько они были предсказуемы. Как известно, с 5 марта на востоке так называемой Украины было объявлено перемирие - самое опасное время, когда Нацгвардия и националистические батальоны убивают больше всего женщин, детей и ветеранов войны, а также труда. В такие дни незащищенные слои гражданского населения ДНР, обманутые лукавыми послами хунты и ее заокеанских кукловодов, утрачивают бдительность, позволяют себе выйти в русскоязычную библиотеку и неизбежно становятся легкой добычей киевских язычников, людоедов и гомосексуального подполья, на кровавом счету которого, в частности, Гиви.

Телеканал «Звезда» четко расставил приоритеты: «ВСУ открыли огонь по депутату Госдумы во время его поездки в Донбасс». То ли определили по номерам машины, то ли Журавлев слишком сильно высовывался в окно и был опознан случайным перебежчиком...

Ничего этого не знал депутат Государственной думы России господин Алексей Журавлев. Алексей Журавлев привез гуманитарную помощь на позиции интернационального батальона ополченцев «Пятнашка». Ехал беззаботно, несколькими машинами, в одной из которых мирные матеря кормили грудями детей, за ее рулем сидел ветеран, в свою очередь кормивший старушку-мать, сам Алексей с улыбкой жевал пареную репу и думал, что неужели на донецкую землю пришел мир, эвона как, эка радость-то. И уже в следующий момент он попал под обстрел . Националистические батальоны лупили по депутату из 120-миллиметровых минометов прямой наводкой. К счастью, все мины попали в другую машину, кормящие матеря, груди и дети разлетелись кто куда, ветеран погиб, закрыв телом вражеский дзот, который всегда носил с собой, но телеканал «Звезда» четко расставил приоритеты : «ВСУ открыли огонь по депутату Госдумы во время его поездки в Донбасс». То ли определили по номерам машины, то ли Журавлев слишком сильно высовывался в окно и был опознан случайным перебежчиком...

Ситуация осложнялась тем, что в этот день украинские войска вообще огонь не открывали, тем более из минометов, но поскольку депутат Государственной думы меньшего калибра явно не заслуживал, видеодоказательства ужасной бойни на Донбассе посыпались одно за другим. Первая съемка называлась «Уходи, снайпер работает: опубликовано видео с места обстрела машины депутата Госдумы в Донбассе». На ней кто-то 37 секунд идет по земле и снимает свои заплетающиеся ноги, а чей-то голос говорит: «Уходи, снайпер работает», значит, все правда. Вторая съемка оказалась еще более убедительной: по полю едет машина, пассажиры которой говорят друг другу: «Вот тебе и перемирие абсолютное», «Сссс», «Пииип», «Трехсотые есть? - Есть, рядом с нами идет», «У нас чуть задний мост не оторвало», после чего депутат Журавлев, мужественно акая, заявляет: «Собсссна, как абычна, пиримирие хацел пасмаатреть, как оно, так вот, адну машину паадбили, две как-та паака нет». Это видео называлось еще более страшно: «Кучей накрыли, на посошок накидывают».

Господина Журавлева выбросило под укропский танк, но он не растерялся и, сунув в колесо вражеской машины валявшийся рядом лом, перевернул ее и перебил ринувшихся из люка зигующих танкистов березовым полешком, которое носил с собой на счастье

Не приходится сомневаться, что самые ужасные сцены насилия ВСУ над мирным депутатом остались за кадром. В частности, как во внедорожник высокого гостя попала 600-миллиметровая мина, и господина Журавлева выбросило под укропский танк, но он не растерялся и, сунув в колесо вражеской машины валявшийся рядом лом, перевернул ее и перебил ринувшихся из люка зигующих танкистов березовым полешком, которое носил с собой на счастье. Как он после этого, вынужденный скрываться от облавы членов националистических батальонов, три дня жил в лесу, спасая беременных женщин, которые приходили на пруд стирать белье на опасном тонком льду, а на одной из них чуть не женился по залету, но потом вспомнил, что ребенок не его. Как она в отместку сдала его полицаям из «Азова» (чего, собственно, и следовало ожидать), и те, застав депутата врасплох в постели с бобром, скрутили его (депутата), пытали, убили и сожгли на мангале во славу Перуна. Но невдомек им было, что сама природа Новороссии встала на защиту русского человека Журавлева, и обернула бобра Журавлевым, а Журавлева - бобром, и ударился потом бобер оземь, и обернулся обратно депутатом Государственной думы, сел обратно в джип и в Россию уехал, только головой покачал укоризненно: вот оно, мол, пиримирие хахляцкое. А баба та, предательница, хотела на себя руки наложить, но не успела: схватили ее искусанные горящим бобром националисты из батальона «Азов», злые зело, да вместо русского депутата-то и сожгли, ибо не рой другому яму - сама в нее попадешь!

Так сорвалась очередная попытка укропской военщины убить депутата Государственной думы господина Журавлева. И по усам у него текло, и в рот попало, и пацаны донецкие опять стали жить-поживать да добро отжимать, и все бы хорошо, да только сказочке конца пока не видно.

Василий Рыбников