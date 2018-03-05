Российский депутат попал под обстрел под Донецком

Ранее Журавлев похвастался в соцсети поездкой в Донецк.

Российский парламентарий Алексей Журавлев попал в перестрелку под оккупированным Донецком.

Читайте такжеБлогер назвал имя боевика из России, захваченного в плен силами АТО (фото)Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo. Алексей Журавлев с 29 сентября 2012 года возглавляет политическую партию "Родина", он - бывший депутат VI созыва от партии "Единая Россия".

Стоит отметить, что о своем визите в "ДНР" российский политик сообщал на своей странице в Facebook. Журавлев регулярно посещает самопровозглашенные "республики" Донбасса.

"Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", — сказал Журавлев РИА "Новости".

Как сообщал штаб АТО, российско-оккупационные войска сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе об установлении режима прекращения огня с 00.01 5 марта, осуществив два обстрела позиций Вооруженных сил Украины.