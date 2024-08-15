По словам физика, такие существа могут быть опасными для людей.

Ведущий астроном Адам Фрэнк предостерег относительно обмена сообщениями с инопланетянами и заявил, что он осторожно относится к отправке сигналов в космос из-за неизвестной природы потенциальной инопланетной жизни там, пишет Mirror.

В частности физик допускает возможность существования по крайней мере микробной жизни за пределами Земли. В частности Фрэнк советует "залечь на дно", сравнивая попытки общения с инопланетным разумом с "высовыванием головы из травы и словами, что мы вкусные".

Мужчина считает, что во Вселенной есть по крайней мере микробная жизнь, ведь солнечные системы "определенно могут быть населены".

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"Поэтому я говорю о METI - системе обмена сообщениями внеземного разума, и в целом я не являюсь ее большим поклонником. Потому что на самом деле мы не знаем, что там, и, возможно, лучшим решением будет залечь на дно. Не высовывать голову над травой и не говорить: "Эй, мы здесь, мы вкусные"", - сказал он в эфире научного подкаста 5 Live Science.

Говоря о попытках человечества достучаться до космоса с помощью "выбросов", Фрэнк назвал эти усилия как "тихий гул" по сравнению с криком METI в пустоту.

"Когда вы делаете METI, вы действительно кричите в пустоту. И если кто-то не знает, где именно искать, он нас не услышит. В галактике есть все виды радиопередач", - подчеркнул астроном.

В то же время Фрэнк не теряет надежды относительно внеземной жизни, особенно на уровне микробов.

"Я думаю, что будет довольно трудно представить, что микробная жизнь не эволюционировала где-то во Вселенной, вероятно, довольно часто. Животные, а затем и интеллект - это, пожалуй, трудный путь для эволюции, если взглянуть на историю Земли. Но я уверен, что жизнь в целом будет достаточно распространенной во Вселенной", - подчеркнул физик.

По его словам, человеческое понимание жизни, которая существует в космосе, возросло в последнее время, с открытием первой планеты, вращающейся вокруг другой звезды в 1995 году.

"До этого некоторые считали, что планеты встречаются очень и очень редко. Теперь мы понимаем, что каждая звезда, которую вы видите в ночном небе, содержит семью миров. Если вы посчитаете пять таких звезд, то одна из них имеет планету в нужном месте для зарождения жизни, а это означает, что на ней может образоваться жидкая вода", - считает астроном.

Также ученый подчеркнул, что шансы на существование жизни в космосе "значительно возросли" и "солнечные системы, безусловно, могут быть заселены.

"Сейчас мы знаем гораздо больше мест, где может сформироваться жизнь. Конечно, пока вы не ищете и не находите ее, статистика остается лишь предположением. Но с точки зрения того, что по крайней мере есть места, где можно искать, произошел взрыв возможностей", - сказал физик.

Исследование космоса - последние новости

Как писал УНИАН, на Марсе впервые удалось найти воду в жидком состоянии. В частности, ученые пришли к выводу, что в глубине коры Красной планеты есть так называемый резервуар с жидкой водой. Известно, что ранее воду на Марсе уже находили - в виде льда и остатков пара в атмосфере, но не в жидком состоянии.

Также сообщалось, что китайские ученые нашли на Луне молекулы воды.

"...это последнее открытие, по словам ученых, является первым случаем, когда вода в ее молекулярной форме, H2O, была найдена в физических образцах - и, что важно, она была найдена в той части Луны, где ранее считалось, что вода в такой форме не может существовать", - рассказали в исследовании.

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