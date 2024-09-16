Идея о кратковременно большой луне поднимает много вопросов, особенно относительно ее образования и последующего исчезновения.

Давно потерянная луна может объяснить, почему Марс так отличается от других каменистых планет Солнечной системы.

Сейчас у Марса есть две крошечные луны. Но в начале своей истории у Красной планеты могла быть гораздо большая луна Нерио, которая могла быть ответственна за странную форму и экстремальный рельеф Марса, предполагает Майкл Эфроимски, астроном из Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне в статье, которая была отправлена ​​в Journal of Geophysical Research: Planets и доступна в качестве препринта через arXiv.

На Марсе находятся некоторые из самых экстремальных ландшафтов в Солнечной системе, включая самый большой каньон, самую высокую гору и самый большой высокогорный регион. Этот высокогорный регион, известный как выступ Тарсис или возвышенность Тарсис, доминирует в западном полушарии Марса около его экватора. Регион Фарсиды составляет около 5000 километров в ширину и поднимается до 7 км в высоту, не считая его массивных щитовых вулканов, которые возвышаются еще выше. Почти точно на противоположной стороне планеты от Фарсиды находятся Терра Сабейская и Большой Сирт, еще один высокогорный регион и массивный щитовой вулкан соответственно.

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В любом случае, значительная масса Нерио изменила форму Марса своей гравитацией, подняв приливы в магматических океанах так же, как сегодня Луна Земли поднимает приливы в океанах нашей планеты. Но поскольку Марс меньше Земли, он остывал гораздо быстрее, и его приливные выпуклости зафиксировались в получившейся форме планеты.

Каким-то образом Нерио затерялся, пишет Эфроимский. Он мог быть уничтожен столкновением, оставив после себя нынешние луны Марса, Фобос и Деймос, предположил он, или он мог быть рассеян из Солнечной системы посредством гравитационного взаимодействия с другим телом.

Такие столкновения и рассеивания были обычным явлением в ранней Солнечной системе. Астрономы считают, что Земля получила свою луну в результате столкновения с протопланетой размером с Марс, а рассеивания среди внешних планет сместили их первоначальные орбиты, которые когда-то были намного ближе к Солнцу, в их нынешние положения.

Но пока Нерио оставался достаточно долго, чтобы деформировать Марс по мере его охлаждения, он мог подготовить почву для драматического ландшафта этой планеты, сказал Эфроимский. Дальнейшие геологические процессы могли продолжить работу, подняв возвышенности и приведя к странной форме Марса.

Хотя эта возможность интересна, Эфроимский признал, что объяснение Нерио - всего лишь гипотеза. Идея о кратковременно большой луне поднимает много вопросов, особенно относительно ее образования и последующего исчезновения. Например, если бы Нерио был уничтожен, он должен был оставить ряд кратеров вдоль пояса, выровненных с его орбитой, но такой цепочки кратеров не существует. С другой стороны, дальнейшие столкновения и геологическая активность могли бы стереть эти следы.

Кроме того, гипотеза требует, чтобы геологические процессы перенесли улучшения и деформации, инициированные Нерио, в их современные формы, подняв первоначальные возвышенности еще выше. Хотя разумно предположить, что процессы нагревания и охлаждения в недрах Марса естественным образом преувеличили бы любые искажения в форме планеты, это не гарантировано.

Эфроимский призвал других исследователей оценить эту идею и рассмотреть, есть ли разумные способы поиска доказательств этой потерянной луны.

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Ганимед, крупнейший спутник в Солнечной системе, столкнулся с астероидом, который в 20 раз больше того, который положил конец эпохе динозавров на Земле, согласно новому исследованию.

Удар, который, как полагают, произошел около четырех миллиардов лет назад, был настолько сильным, что ось гигантского спутника сместилась - и явные признаки этого все еще видны.

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