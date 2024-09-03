Ганимед - самый большой спутник и девятый по величине объект в Солнечной системе после восьми планет.

Ганимед, крупнейший спутник в Солнечной системе, столкнулся с астероидом, который в 20 раз больше того, который положил конец эпохе динозавров на Земле, согласно новому исследованию.

Удар, который, как полагают, произошел около четырех миллиардов лет назад, был настолько сильным, что ось гигантского спутника сместилась - и явные признаки этого все еще видны.

Уникальная луна

Больше Меркурия и лишь немного меньше Марса, Ганимед имеет диаметр 5268 километров. Это самый большой спутник и девятый по величине объект в Солнечной системе после восьми планет. Это также единственный спутник, известный планетологам, имеющий как атмосферу, так и магнитное поле.

Видео дня

Это также единственный из четырех крупных галилеевых спутников Юпитера (другие - Европа, Каллисто и Ио), чья поверхность испещрена бороздами, которые образуют концентрические круги вокруг одного определенного места.

В мае 2022 года было заявлено, что изрытая, бороздчатая и узорчатая поверхность Ганимеда могла быть вызвана ударом астероида шириной до 150 километров. Сейчас эта информация пересматривается.

Борозды Ганимеда

"У спутников Юпитера Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто есть интересные индивидуальные характеристики, но мое внимание привлекли эти борозды на Ганимеде", - сказал Хирате Наоюки, планетолог из Университета Кобе и автор статьи, опубликованной в Scientific Reports.

"Мы знаем, что эта особенность была создана ударом астероида около четырех миллиардов лет назад, но мы не были уверены, насколько сильным был этот удар и какое влияние он оказал на спутник", - добавил он.

Массивное воздействие

Специалист по моделированию столкновений с лунами и астероидами, Хирата подсчитал, что астероид, который врезался в Ганимед, сместив его ось вращения, вероятно, имел диаметр около 300 километров.

Это примерно в 20 раз больше, чем астероид или комета, которые врезались в Землю 66 миллионов лет назад, создав кратер Чиксулуб шириной 180 километров недалеко от полуострова Юкатан в Мексике. Вероятно, это привело к ударной зиме, длившейся десятилетиями, которая убила динозавров.

Недавние исследования показали, что астероид, убивший динозавров, находился за пределами орбиты Юпитера во время раннего развития нашей Солнечной системы.

Кислород и лед

По данным NASA, астрономы, использующие космический телескоп Хаббл, обнаружили доказательства наличия тонкой кислородной атмосферы на Ганимеде, которая, по их мнению, исходит от его ледяной поверхности. Также с использованием данных космического телескопа Хаббл исследование 2021 года объявило, что ученые нашли первые доказательства наличия водяного пара в атмосфере гигантского ледяного спутника Юпитера Ганимеда. Также считается, что под ледяной поверхностью Ганимеда находится подземный океан.

Juno и JUICE

Космический аппарат NASA Juno посетил Ганимед во время короткого пролета в 2021 году и сфотографировал его изрытую, бороздчатую и узорчатую поверхность - подсказки о том, что произошло с луной четыре миллиарда лет назад. Данные, собранные Juno, свидетельствуют о том, что на поверхности гигантской луны Юпитера Ганимеда есть минеральные соли и органические соединения.

Космический аппарат Европейского космического агентства JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) в настоящее время находится на пути к Юпитеру, где с 2034 года он выйдет на орбиту Ганимеда на шесть месяцев. Это будет первая в истории миссия к луне другой планеты.

Новости об изучении космоса

Большой взрыв мог не быть началом всего сущего, согласно теории космологии, которая предполагает, что Вселенная может "прыгать" между фазами сжатия и расширения. Эта теория может иметь глубокие последствия относительно природы космоса и двух его самых загадочных объектов - черных дыр и темной материи.

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