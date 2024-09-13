Это открытие может развенчать миф о таинственной девятой планете.

Солнечная система пережила невероятно близкое столкновение с чужой звездой. Ученые считают, что этот инцидент, который встряхнул наши окрестности, мог оставить "шрамы".

Как пишет New Atlas, окраины Солнечной системы, за орбитой Нептуна, являются хаотичным местом. Там много объектов, среди которых карликовые планеты Плутон и Седна, а также тысячи меньших скалистых и ледяных тел.

Некоторые из них имеют странное поведение, которое пока не имеет смысла. В частности, речь идет об очень вытянутых или сильно наклоненных орбитах. Некоторые даже вращаются назад, двигаясь против "трафика" почти всего остального в Солнечной системе.

Астрономы предполагали, что это может быть влияние девятой большой планеты, величиной с Марс или даже больше, которая скрывается где-то в темноте. Теоретически ее гравитация могла бы иметь подобное влияние, однако до сих пор других признаков таинственного объекта не было.

Теперь астрономы из Нидерландов предложили новое объяснение - близкая встреча с другой звездой миллиарды лет назад. Команда ученых провела более 3000 симуляций, моделируя то, что происходит, когда звезды разных масс пролетают через планетезимальные диски разной ширины, проходя на разных расстояниях. В результате они смогли воссоздать странные орбиты, которые можно увидеть в современной Солнечной системе.

"Лучше всего соответствует современной внешней Солнечной системе, которую мы обнаружили с помощью нашего моделирования, - это звезда, которая была немного легче нашего Солнца - примерно 0,8 массы Солнца. Эта звезда пролетела мимо нашего Солнца на расстоянии около 16,5 миллиардов километров (10,3 миллиардов миль). Это примерно в 110 раз больше расстояния между Землей и Солнцем, чуть меньше чем в четыре раза больше расстояния от внешней планеты Нептун", - сказал Амит Говинд, соавтор исследования.

Как отмечается, это расстояние может показаться очень далеким, но в космических масштабах это ближе, чем зонды "Вояджер", которые в 136 раз превышают расстояние Земля-Солнце. Предыдущим ближайшим известным проходом была Звезда Шольца, которая пронеслась на высоте более 50 000 астрономических единиц.

Однако пролет звезды на расстоянии 110 астрономических единиц не мог не оставить следов. Это не только могло создать орбитальные странности, которые наблюдаются сегодня, но и могло выбросить многие другие объекты из нашей Солнечной системы.

"Некоторые из этих объектов могли быть захвачены планетами-гигантами в качестве спутников. Это объясняет, почему внешние планеты нашей Солнечной системы имеют два разных типа спутников", - сказал Саймон Портегис Цварт, соавтор исследования.

Хотя до сих пор не подтверждено, действительно ли это было, этот сценарий имеет одно преимущество: это четкое объяснение сразу нескольких загадок. Перемещение звезд может объяснить странные орбиты у Нептуна, очевидное отсутствие девятой планеты и происхождение этих спутников газовых гигантов.

Ожидается, что ответ может поступить в ближайшие несколько лет, когда обсерватория Веры С. Рубин. Этот телескоп предназначен для обнаружения переходных объектов и способен найти десятки тысяч новых малых тел во внешней части Солнечной системы. Если он обнаружит, что многие из них также имеют эксцентричные или обратные орбиты, это может создать больше доказательств пролета звезды. Или он мог бы наконец найти Девятую планету.

Последние космические открытия

Несколько ранее зонд NASA нашел на краю Солнечной системы скрытые и неожиданные объекты. Это может иметь последствия для изучения процесса формирования планет в нашей Солнечной системе.

Недавно ученые сделали революционное открытие. Большой взрыв мог не быть началом всего сущего, согласно теории космологии, которая предполагает, что Вселенная может "прыгать" между фазами сжатия и расширения. Эта теория может иметь глубокие последствия для природы космоса и двух его самых загадочных объектов - черных дыр и темной материи.

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