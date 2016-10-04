Нобелевскую премию по физике вручили за описание "странных" состояний материи
Нобелевскую премию в области физики вручили за математическое описание фазовых переходов – состояний вещества.
Лауреатами в 2016 году стали американец Дэвид Таулес, британец Данкан Халдейн и шотландец Джон Костерлиц, сообщается на сайте премии.
Таулес получит половину премии, Халдейн и Костерлиц – по четверти.
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Ученые получили премию за теоретические открытия в топологических фазовых переходах и топологических фазах материи. Нобелевские лауреаты использовали передовые математические методы при изучении необычных фаз или состояний материи.
Работы ученых позволили физикам лучше описать такие явления как сверхпроводимость, сверхтекучесть и магнетизм двумерных материалов (атомарно-тонких слоев).
В частности, Таулес и Костерлиц смогли математически объяснить, почему сверхпроводимость (почти полное отсутствие электрического сопротивления) проявляется только при очень низких температурах, а при нагреве - исчезает.
3 октября Нобелевскую премию по медицине и физиологии получил японец Йосинори Осуми за исследования в области механизмов аутофагии ("самопоедания") клеток.
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В своей ключевом исследовании 1993 года ученый назвал 15 генов, имеющих особое значение для аутофагии и помог лучше понять, как клетка перерабатывает свое содержимое.
Автофагия имеет важнейшее значение для клеточной физиологии и здоровья человека – например, этот механизм активирует иммунный ответ на воздействие вирусов и внутриклеточных бактерий.
Размер Нобелевской премии - 8 млн шведских крон. Премию по физике вручили в 108-й раз, первых лауреатов объявили в 1901 году.