Нобелевскую премию по физике вручили за описание "странных" состояний материи

Лауреатами в 2016 году стали американец Дэвид Таулес, британец Данкан Халдейн и шотландец Джон Костерлиц, сообщается на сайте премии.

Таулес получит половину премии, Халдейн и Костерлиц – по четверти.

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Ученые получили премию за теоретические открытия в топологических фазовых переходах и топологических фазах материи. Нобелевские лауреаты использовали передовые математические методы при изучении необычных фаз или состояний материи.

Работы ученых позволили физикам лучше описать такие явления как сверхпроводимость, сверхтекучесть и магнетизм двумерных материалов (атомарно-тонких слоев).

В частности, Таулес и Костерлиц смогли математически объяснить, почему сверхпроводимость (почти полное отсутствие электрического сопротивления) проявляется только при очень низких температурах, а при нагреве - исчезает.

3 октября Нобелевскую премию по медицине и физиологии получил японец Йосинори Осуми за исследования в области механизмов аутофагии ("самопоедания") клеток.

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В своей ключевом исследовании 1993 года ученый назвал 15 генов, имеющих особое значение для аутофагии и помог лучше понять, как клетка перерабатывает свое содержимое.

Автофагия имеет важнейшее значение для клеточной физиологии и здоровья человека – например, этот механизм активирует иммунный ответ на воздействие вирусов и внутриклеточных бактерий.

Размер Нобелевской премии - 8 млн шведских крон. Премию по физике вручили в 108-й раз, первых лауреатов объявили в 1901 году.