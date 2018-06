Американские ученые утверждают, что одиночество вредно для здоровья

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Lenta.ru.

В своем исследовании ученые рассмотрели реакцию на социальную изоляцию у людей и макак-резусов. Одиночество у представителей обоих видов изменяло активность гена CTRA и синтез норадреналина (нейромедиатора бодрствования), а также уровень моноцитов (разновидности лейкоцитов). Также ученые заметили, что социальная изоляция вызывает активизацию вируса иммунодефицита у макак-резусов.

Исследователи пришли к выводу, что стресс, вызванный социальной изоляцией, снижает производство лейкоцитов (белых кровяных клеток), выполняющих защитную функцию, а также подавляет активность генов, ответственных за иммунный ответ организма. В целом одиночество вызывает биологические изменения, которые подавляют защитную систему.

В своем исследовании ученые показали, что, кроме эмоциональной составляющей, одиночество способно ускорить приведение в действие генетических факторов, способствующих развитию хронических заболеваний. Авторы впервые, по их словам, изучили молекулярные механизмы этого влияния.