Facebook предложил нескольким СМИ размещать публикации прямо в соцсети

Сделку может заключить газета The Times, пишет Дождь со ссылкой на The New York Times.

Для того, чтобы сделать предложение привлекательнее для СМИ, компания обсуждает вопрос предоставления им денег от рекламы, которая будет встроена в материал.

Далеко не все издания приняли предложение компании с энтузиазмом. В The Guardian, к примеру, считают, что только издание должно контролировать рекламу в материалах. The Huffington Post и экономический сайт Quartz вовсе отказались от обсуждения.

NYT приводит слова директора аналитической компании SimpleReach, который считает, что вопрос достаточно трудный, так как в последнее время многие СМИ начали терять входящий трафик, генерируемый соцсетью: в последнее время Facebook отдает предпочтение видеоматериалам.

