Facebook разрешил передавать профили в наследство
21:47, 12 февраля 2015Наука и IT
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Наследники усопшего пользователя Facebook получат право вести аккаунт, говорится в официальном сообщении социальной сети.
REUTERS
Руководство Facebook объявило о предоставлении новой услуги в четверг, сообщает российская служба BBC.
С помощью настроек можно заранее выбрать человека, который будет управлять аккаунтом.
Читайте такжеВ британской армии появится бригада для работы с Facebook и TwitterДрузья и члены семьи покойного смогут размещать посты в память о близком человеке, например, сообщать о траурных церемониях, отвечать на запросы о добавления в друзья, обновлять фотографии профиля обложки.
Наследники не смогут загружаться под видом усопшего и публиковать посты от его имени, а также просматривать адресованные ему сообщения.
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