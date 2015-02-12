Facebook разрешил передавать профили в наследство

Руководство Facebook объявило о предоставлении новой услуги в четверг, сообщает российская служба BBC.

С помощью настроек можно заранее выбрать человека, который будет управлять аккаунтом.

Читайте такжеВ британской армии появится бригада для работы с Facebook и TwitterДрузья и члены семьи покойного смогут размещать посты в память о близком человеке, например, сообщать о траурных церемониях, отвечать на запросы о добавления в друзья, обновлять фотографии профиля обложки.

Наследники не смогут загружаться под видом усопшего и публиковать посты от его имени, а также просматривать адресованные ему сообщения.