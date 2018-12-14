Космоплан VSS Unity впервые поднялся на высоту 82 километра

Во время четвертого испытательного полета космоплан VSS Unity развил максимальную скорость 2,9 Маха.

Компания Virgin Galactic провела четвертые испытания космоплана VSS Unity с включением собственных двигателей.

Аппарат развил скорость 2,9 Маха и поднялся на высоту 82,7 километра, передает N+1.

Во время этого полета космоплан впервые перевозил на борту научные инструменты NASA.

Во время четвертого испытательного полета космоплан VSS Unity развил максимальную скорость 2,9 Маха. Кроме того, космоплан поднялся на высоту 82,7 километра и таким образом впервые пересек высоту 80 километров, которую компания называет границей космоса.

Стоит отметить, что большинство аэрокосмических организаций, в том числе NASA, считает границей космоса высоту 100 километров, принятую Международной авиационной федерацией (FAI). При этом федерация собирается пересмотреть эту границу в 2019 году и рассматривает возможность ее снижения до 80 километров из-за появления новых исследований движения космических аппаратов в верхних слоях атмосферы.

Во время этого полета в космоплан были загружены четыре эксперимента NASA, в том числе COLLIDE для изучения поведения пылевых частиц на поверхности космических тел, MFEST для разделения жидкости и газа в невесомости, что может помочь при добыче ресурсов на других космических телах, эксперимент по изучению влияния невесомости на рост растений, а также экспериментальная конструкция для защиты полезной нагрузки от вибраций при запуске космического аппарата.

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VSS Unity - второй космический корабль, построенный по проекту SpaceShipTwo компанией Virgin Galactic. Первый подобный космоплан VSS Enterprise разбился во время летных испытаний в 2014 году. Корабли проекта SpaceShipTwo предназначены для коротких туристических полетов в космос без выхода на орбиту. Полет космоплана проходит в два этапа - сначала его поднимает на высоту около 15 километров самолет-носитель WhiteKnightTwo, после чего корабль отделяется, включает собственный ракетный двигатель и продолжает полет самостоятельно. После достижения максимальной высоты космоплан возвращается к космодрому старта и садится на взлетно-посадочную полосу.

Впервые VSS Unity поднялся в воздух в 2016 году, но тогда он даже не использовал собственный двигатель, а спланировал после того, как его поднял в воздух WhiteKnightTwo. В начале 2018 года Virgin Galactic приступила к полноценным испытаниям с включением ракетного двигателя. В июле VSS Unity впервые поднялся на высоту 52 километра и развил скорость 2,47 Маха (отношение между скоростью аппарата и скоростью звука в данной точке атмосферы).