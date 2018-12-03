Эксперты предложили приблизить космос на 20 километров к Земле

На сегодняшний день большая часть аэрокосмической индустрии считает условной границей космического пространства высоту 100 километров над уровнем моря, известную как линия Кармана.

Международная авиационная федерация (FAI) предложила Международной астронавтической федерации (IAF) обсудить возможность снижения официальной границы космического пространства (линия Кармана) со 100 до 80 километров.

Предполагается, что заседание с участием специалистов обоих федераций, а также других специалистов из космической отрасли, пройдет в 2019 году, говорится в заявлении организации, передает N+1.

На сегодняшний день большая часть аэрокосмической индустрии считает условной границей космического пространства высоту 100 километров над уровнем моря, известную как линия Кармана. Эта граница названа в честь Теодора фон Кармана, который рассчитал, что на такой высоте плотность атмосферы становится настолько разреженной, что для создания достаточной подъемной силы летательному аппарату необходимо иметь скорость, равную или превышающую первую космическую. Тем не менее, эта граница признается не всеми крупными организациями. К примеру, ВВС США считает границей космоса высоту в 50 миль (80,47 километров).

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30 ноября 2018 года Международная авиационная федерация (FAI), которая, помимо прочего, является основной международной организацией, регистрирующей рекорды в области авиации и космонавтики, заявила, что связалась с Международной астронавтической федерацией (IAF) и планирует провести в 2019 году совместное заседание по вопросу снижения официальной границы космического пространства. В качестве обоснования федерация называет появление в последние годы нескольких исследований, показывающих, что границей космического рациональнее считать уровень 80 километров.

Федерация не ссылается на конкретную работу, однако весьма вероятно, что речь идет о статье Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, опубликованной в октябрьском выпуске журнала Acta Astronautica. В ней ученый провел математический анализ влияния атмосферы на аппараты с разной плотностью, а также рассмотрел технологические аспекты и данные реальных полетов спутников на низких высотах.

Моделирование взаимодействия объектов с атмосферой показало, что область, в которой аэродинамические силы перестают оказывать доминирующее влияние на полет, простирается в диапазоне от 66 до 88 километров, в зависимости от параметров летательного аппарата. Кроме того, Макдауэлл отмечает, что реальные аппараты, находившиеся на эллиптических орбитах, переживали несколько пролетов через перигей, равный от 80 до 90 километров. В результате анализа автор делает вывод, что в качестве нижней границы космоса более корректно рассматривать высоту в 80 километров.

Изменение высоты линии Кармана может повлиять на запланированные полеты космоплана VSS Unity, разработанного компанией Virgin Galactic. Пока во время испытательных полетов аппарат поднимался на высоту 52 километра, но конечной целью компания объявила пилотируемый суборбитальный полет. Однако недавно исполнительный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс заявил, что компания рассматривает своей целью полет на высоте 50 миль, что как раз рассматривается ВВС США в качестве границы космоса. В недавнем интервью CNN основатель компании Ричард Брэнсон заявил, что такой полет должен состояться до конца года.

Кроме Virgin Galactic подготовкой пилотируемых суборбитальных полетов также занимается компания Blue Origin, однако у нее нет проблем с достижением общепринятой на сегодняшний день границы космоса. Пассажирская капсула ракеты New Shepard уже семь раз взлетала на высоту 100 или более километров, а во время последнего полета ей удалось взлететь на 119 километров и успешно приземлиться на Землю.