Космоплан VSS Unity совершил второй сверхзвуковой полет (видео)

Инженеры приблизили корабль к финальной версии, на которой будут летать космические туристы.

Компания Virgin Galactic провела вторые испытания суборбитального космического корабля VSS Unity со включенным двигателем.

Второй сверхзвуковой полет космоплан VSS Unity 29 мая 2018 года, передает N+1.

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В отличие от первого тестового полета, инженеры немного изменили компоновку корабля и изменили его центр масс, установив в него дополнительные пассажирские кресла и оборудование. Таким образом они приблизили корабль к финальной версии, на которой будут летать космические туристы.

Во время полета космоплан разогнался до скорости 1,9 Маха и достиг большей высоты, чем в первом полете с включенным двигателем - 34,9 километров вместо 25,7. Двигатель корабля проработал 31 секунду, после чего оперение космоплана поднялось в вертикальное положение для торможения. Затем корабль продолжил полет в режиме планирования и вернулся на космодром в пустыне Мохаве.

Видео: Virgin Galactic

VSS Unity - суборбитальный космический корабль, построенный по проекту SpaceShipTwo, разработанному компанией Virgin Galactic. Он не может выходить на орбиту и предназначен для космического туризма. Сначала корабль с пассажирами на борту с помощью самолета-носителя WhiteKnightTwo поднимает на высоту около 15 километров, затем отделяется и уже за счет собственного двигателя поднимает выше линии Кармана (условной границы космоса, установленной на уровне 100 километров), после чего возвращается на космодром.

В конце 2016 года аппарат впервые совершил полет в режиме планирования, а в апреле 2018 года он совершил первый полет с включенным двигателем и достиг сверхзвуковой скорости.