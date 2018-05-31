Космоплан VSS Unity совершил второй сверхзвуковой полет (видео)

12:20, 31 мая 2018
Наука и IT
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VSS Unity — суборбитальный космический корабль / фото virgingalactic.com

Второй сверхзвуковой полет космоплан VSS Unity 29 мая 2018 года, передает N+1.

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В отличие от первого тестового полета, инженеры немного изменили компоновку корабля и изменили его центр масс, установив в него дополнительные пассажирские кресла и оборудование. Таким образом они приблизили корабль к финальной версии, на которой будут летать космические туристы.

Во время полета космоплан разогнался до скорости 1,9 Маха и достиг большей высоты, чем в первом полете с включенным двигателем - 34,9 километров вместо 25,7. Двигатель корабля проработал 31 секунду, после чего оперение космоплана поднялось в вертикальное положение для торможения. Затем корабль продолжил полет в режиме планирования и вернулся на космодром в пустыне Мохаве.

Видео: Virgin Galactic

VSS Unity - суборбитальный космический корабль, построенный по проекту SpaceShipTwo, разработанному компанией Virgin Galactic. Он не может выходить на орбиту и предназначен для космического туризма. Сначала корабль с пассажирами на борту с помощью самолета-носителя WhiteKnightTwo поднимает на высоту около 15 километров, затем отделяется и уже за счет собственного двигателя поднимает выше линии Кармана (условной границы космоса, установленной на уровне 100 километров), после чего возвращается на космодром.

В конце 2016 года аппарат впервые совершил полет в режиме планирования, а в апреле 2018 года он совершил первый полет с включенным двигателем и достиг сверхзвуковой скорости.

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Теги: #Virgin Galactic