По словам российского дипломата, Москва настаивает на том, что Запад должен в одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, который приехал в Женеву представлять РФ на переговорах с США по "гарантиям безопасности", заявил, что НАТО "пора возвращаться на рубежи 1997 года".

По его словам, НАТО больше не сможет "оттеснять" Россию на вторые роли в европейской и международной политике, передает ТАСС.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится", - сказал российский чиновник.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - добавил Рябков.

Также он считает, что рассчитывать на продвижение вперед по вопросам "гарантий безопасности" на предстоящих переговорах России с США и НАТО "наивно".

"Здесь есть предмет для разговора с точки зрения объяснения логики подходов и, наверное, уточнения того, чем руководствуются коллеги в Вашингтоне и в НАТО в целом. Но ожидать, что на основе той уточненной, публичной подачи своей позиции, которую мы имеем на сегодня, незадолго до начала контактов, мы продвинемся вперед, было бы наивно", - отметил замминистра.

По словам российского дипломата, Москва настаивает на том, что Запад должен отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.

"Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причем не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада", - сказал Рябков.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В понедельник, 10 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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