Врач также объяснил, почему считает главу страны-агрессора "ребенком".

Известный украинский доктор и блогер Евгений Комаровский рассказал о состоянии здоровья президента страны-агрессора Путина и назвал его возможный диагноз.

Об этом идет речь в его интервью "Обозревателю".

"Вы знаете, я бы хотел сказать, что там есть элементы шизофрении, и я много раз публично говорил о том, что это классическое сочетание шизофрении и е*анутости, что не позволяет нам прогнозировать, что будет дальше", - отметил он.

По словам Комаровского, визуально по Путину не видно, что он "окончательно сошел с ума".

"Нет, я считаю, что все психические проблемы, которые у него есть, индуцированы окружением", - добавил он.

"Это уникальность человека, который в XXI веке ухитряется жить без доступа в интернет, который получает информацию от неких людей, которые кладут ему на стол папочки. И вот этот "синдром папочек", синдром дефицита информации, я готов подтвердить однозначно. Ну, потому что огромное количество вещей, которые Путин озвучивает (это для всех очевидно), находятся на противоположном полюсе логики, здравого смысла и так далее. У него огромный дефицит информации. Как ребенок, который вместо того, чтобы осваивать мир, смотрит про свинку Пеппу, понимаете? Жизнь свинки Пепы ему известна, а жизнь соседей – не известна. Примерно в такой ситуации находится Путин. То есть он ребенок для меня", - резюмировал доктор.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне, занимающие высокие должности, уверены, что у Путина проблемы со здоровьем: многие из них не понимают логику его последних действий.