По словам отца мальчика, он пропал в деревне Горки по дороге из школы.

Во Владимирской области (РФ) 26-летний шизофреник похитил 7-летнего ребенка и два месяца заставлял его смотреть порно.

Об этом сообщает 360.ru.

По словам отца мальчика, он пропал в деревне Горки по дороге из школы.

Установлено, что 26-летний мужчина приехал на авто в деревню Горки, увидел первоклассника и после короткой беседы отвез его в деревню Макариху, где проживал сам. Там он удерживал мальчика два месяца.

Читайте такжеРоссийского автора эротических романов задержали за изнасилования детей (видео)

Выяснилось, что до этого он уже похищал людей, но избегал ответственности благодаря диагнозу «шизофрения».

Злоумышленник не насиловал ребенка, но показывал ему порно и при этом занимался самоудовлетворением.

В соцсетях мужчина якобы заявлял единомышленникам, что собирается воспитывать ребенка до 14-летия, а затем убьет его.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН