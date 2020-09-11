Ранее Захарова опозорилась из-за публикации в Facebook.

Российский президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров извинились за слова спикера российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в адрес президента Сербии.

Об этом рассказал сам сербский президент Александр Вучич в эфире местного телевидения, пишет "Настоящее время".

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого это сделали оба", – сказал Вучич.

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Хамство Захаровой: чем оскандалилась спикер МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Facebook пост, на котором сравнила президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт".

Публикация Захаровой связана с обстоятельствами визита президента Сербии в США. Российский представитель сфокусировалась на снимке, сделанном в ходе визита. На нем Вучич сидит на стуле посреди овального кабинета, в нескольких метрах от стола Дональда Трампа. Этот снимок и был использован для создания мема с Вучичем, где его сравнивают с фривольной героиней Шерон Стоун.

Пост представителя МИД раскритиковали в комментариях – Захарову обвинили в подрыве отношений Москвы с фактически единственным союзным государством в Европе и профнепригодности. Публикация также вызвала резкую реакцию в Сербии.

В защиту Вучича выступил Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Министр обороны Сербии Александар Вулин также раскритиковал пост Захаровой.

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Автор: Юрий Годован