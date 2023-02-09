Утверждается, что при пошиве формы для оккупантов используются российские материалы.

Для принимающих участие в войне против Украины российских оккупантов шьют новую летнюю форму. Первая партия "семицвета" скоро будет готова, говорят в ОКБ "Гардарика", которая этим занимается по оборонному заказу.

Как пишет РБК, летний комплект военной формы для захватчиков разрабатывали около двух лет. В комплекте тактическая куртка, брюки, боевая рубаха и кепка. Новую летнюю форму на предприятии называют "семицветом" из-за семи цветов в камуфлированной расцветке ткани.

Утверждается, что в брюках предусмотрены набедренные карманы, в каждый входит по четыре автоматных рожка. Боевую рубаху можно носить под бронежилетом.

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По информации "Гардарики", куртка состоит из 88 деталей, брюки – из 92, а боевая рубаха – из 35. А в старых комплектах одежды было максимум 30 деталей.

Проблемы с обеспечением армии РФ

В ГУР Минобороны сообщали, что мобилизованным в РФ не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Шойгу также признал проблемы со снабжением, однако заявил, что они якобы решены.

А Путин готовится к долговременной войне и пытается в "ручном режиме" решать проблемы, с которыми сталкивается его армия в Украине. В попытках компенсировать дефицит снарядов и ракет, РФ закупила системы вооружения в Иране и Северной Корее.

Экс-советник ОПУ Алексей Арестович тоже заявлял, Россия испытывает большие проблемы с обеспечением мобилизованных. Противнику даже не хватает даже еды.

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