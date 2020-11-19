В Кремле поддержали соответствующий законопроект.

В России намерены ввести санкции против Twitter, Facebook и YouTube за блокировку российских пропагандистских ресурсов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, советующий законопроект внесен в Госдуму.

В проекте ограничения доступа к «общественно значимой информации на территории РФ» названы цензурой. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.

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В частности, предлагается распространить действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на владельцев информационных ресурсов, которыми пользуются россияне, в том числе от имени зарегистрированных СМИ, для распространения информации на государственном языке РФ и ее республик.

Владелец такого ресурса может быть признан причастным к нарушению основополагающих прав и свобод в случае ограничения распространения пользователями интернета общественно значимой информации на территории РФ. Касаться ограничение будет в том числе сообщений и материалов зарегистрированных СМИ.

Авторы проекта пояснили, что его актуальность обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан РФ к информации российских СМИ.

«Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», - говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев ресурсов, причастных к «нарушениям основополагающих прав и свобод человека».

Реакция Кремля

В Кремле поддержали законопроект и заявили, что механизмы противодействия «цензуре иностранных интернет-платформ необходимы».

«Дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место. Мы были свидетелями таких действий по ущемлению интересов пользователей из России. Мы их видели в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать... Выработка механизмов - это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Автор: Роман Цимбалюк