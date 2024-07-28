Российский диктатор возмущен, что страны НАТО перемещают оружие на своей территории без его разрешения.

Россия развернет ракеты средней и малой дальности, если США реализуют планы по размещению собственных ракет на территории Германии. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Ранее в Белом доме заявили, что с 2026 году США начнут размещать на территории Германии ракетные системы, включая крылатые ракеты Tomahawk и ракеты ПВО SM-6.

По словам Путина, если эти планы будут реализованы, важные объекты государственного и военного управления РФ окажутся в зоне досягаемости американских ракет. В частности диктатор сослался на то, что подлетное время американских ракет составит около 10 минут. Также он подчеркнул, что эти ракеты могут оснащаться ядерной боеголовкой.

"В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота", – заявил Путин.

По его словам, разработка ударных систем средней и меньшей дальности в России находится на финальной стадии.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

В декабре 1987 года СССР и США подписали договор, в рамках которого две страны договорились уничтожить все имеющиеся у них запасы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней и малой дальности.

На тот момент доминировала идея, что молниеносный "обезглавливающий" удар ядерными ракетами малой и средней дальности по политическому и военному руководству врага может дать шанс выиграть войну одним массированным ударом с возможностью избежать ответного ядерного удара. Стратегические средства поражения (межконтинентальные ракеты и стратегические ракетоносцы) такую возможность практически исключают ввиду большого времени подлета до цели.

Таким образом, избавившись от ракет малой и средней дальности, СССР и США гарантировали друг другу, что они не имеют технической возможности нанести молниеносный ядерный удар, избежав ответного удара.

Следует также отметить, что по существовавшей на тот момент классификации, ракетами средней дальности считались те, что летят на дистанцию от 1000 до 5500 км, малой дальности – от 500 до 1000 км. Ракеты, способные лететь на дистанцию менее 500 км (их классифицировали как "оперативно-тактические ракеты"), под запрет не попали ввиду того, что им банально не хватает дальности, чтобы представлять угрозу для врага на другом континенте.

К июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов малой и средней дальности, США — 846 комплексов.

С приходом к власти в России Владимира Путина все договоры о разоружении, подписанные между США и СССР, начали трещать по швам. В 2019 году, после серии взаимных обвинений в нарушении договора, США и Россия заявили о приостановлении соблюдения своих обязательств по ракетам малой и средней дальности.

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