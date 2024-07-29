В Берлине говорят, что Россия уже нарушила Договор о ракетах средней и малой дальности.

Германию не пугают заявления Российской Федерации о возможном возобновлении производства оружия средней дальности, если Соединенные Штаты подтвердят свое намерение развернуть ракеты в Германии или где-либо в Европе. Об этом в понедельник, 29 июля, на пресс-конференции в Берлине сообщил представитель Министерства иностранных дел ФРГ Себастьян Фишер, информирует Le Monde.

"Честно говоря, мы не позволим себя запугать такими заявлениями", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что тип ракет, о которых заявляют в РФ, запрещен Договором о ракетах средней и малой дальности, которые "уже давно были разработаны и развернуты" Россией.

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"Итак, Россия нарушает Договор о РСМД, и то, что мы сейчас планируем, является ответом на эту ситуацию, чтобы удержать это оружие от использования против Германии или других целей", - заверил спикер.

Последние угрозы РФ в адрес Германии и США

Накануне российский правитель Владимир Путин пригрозил США и Германии ракетами средней дальности. Диктатор возмущен, что страны НАТО перемещают оружие на своей территории без его разрешения.

Как сказал Путин, в случае реализации США подобных планов "будем считать себя свободными от ранее взятого одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота".

В начале июля Белый дом объявил, что США временно разместят новое оружие в Германии с 2026 года, что позволит наносить удары дальше, чем американские системы, которые сейчас размещены в Европе. Вашингтон хочет делать это до тех пор, пока Германия сама не сможет разработать собственные аналогичные виды оружия.

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