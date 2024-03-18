Сообщается о пострадавшем.

В России заявили о новой атаке Белгорода утром в понедельник, 18 марта.

В Минобороны РФ традиционно отчитались, что попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" была пресечена: "Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью".

В российских пабликах тем временем со ссылкой на заявление мэра города Валентина Демидова во время оперативного совещания правительства региона сообщают, что во время утреннего обстрела Белгорода Один человек пострадал, повреждены один частный дом, местный склад, две машины и автобус.

Взрывы в Белгороде 18 марта - видео

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 810 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составили 431550 человек личного состава.

Также с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла на менее: танков - 6809, боевых бронированных машин - 13014, артиллерийских систем - 10668, РСЗО - 1017, средств ПВО - 720.

Вас также могут заинтересовать новости: