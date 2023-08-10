Власти РФ утверждают, что взорвалась пиротехника, которую, возможно, хранили на заводе незаконно.

Следственный комитет Российской Федерации объявил подозреваемого во взрыве на территории "Загорского оптико-механического завода" (Подмосковье, Сергиев Посад).

Как пишут российские пропагандистские издания РИА Новости и Readovka, в качестве подозреваемого задержан технический директор компании "Пиро-Росс", которой принадлежит взорвавшийся склад.

Следствие утверждает, что на месте взрыва находилась "пиротехника и ее составляющие", и собирается дать оценку законности хранения этих предметов на территории завода.

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Также "Пиро-Росс" прошли обыски, назначен ряд экспертиз для установления причины возгорания, опрошены десятки человек.

Количество пострадавших в результате происшествия устанавливается, к настоящему времени известно о 60 пострадавших, 9 (по другим данным – 12) пропавших без вести и одной погибшей.

Взрыв в Сергиевом Посаде - это нужно знать

Утром в среду, 9 августа, в Подмосковье произошел мощный взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода".

Это предприятие известно как производитель оптического оборудования для военной техники. Предполагается, что завод принимает участие в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения под названием "Посланник".

СМИ насчитали уже 10 погибших, российские власти наличие значительного количества жертв отрицают.

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