В разведке отмечают, что это облегчает фальсификацию результатов выборов, в частности через привлечение к "голосованию" так называемых "мертвых душ".

Российским оккупантам разрешили голосовать на выборах президента России, даже не являясь на "избирательные участки".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны. "Руководство минобороны РФ позволило военнослужащим, которые участвуют в так называемой СВО, голосовать за Путина, даже не являясь на "избирательные участки". Это значительно облегчает "избирательным комиссиям" задачу по фальсификации результатов", - отметили в ГУР.

Так, согласно последним указаниям главного военно-политического управления министерства обороны РФ, критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании.

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Кроме того, для подтверждения личности не нужен паспорт или военный билет - достаточно фотокопии документов.

"Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" будут пытаться увеличить количество избирателей Путина, привлекая к "голосованию" так называемые "мертвые души". В частности, к числу "проголосовавших", наряду с имеющимися военнослужащими, планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что учитывая, что украинские защитники, по официальным данным, ежедневно наносят российским захватчикам многочисленные потери на территории Украины, количество тех, кто таким образом "поддержит" Путина может оказаться весьма значительным.

"Кремль осуществляет целый комплекс мероприятий для фиктивного проведения так называемых "выборов президента РФ". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этих выборов, ни их результаты не являются средством легитимизации путинского правления ни в России, ни за ее пределами", - отметили в разведке.

Выборы президента РФ

В России сегодня начались так называемые президентские выборы. Руководитель общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", который включен в реестр иностранных агентов, Станислав Андрийчук отметил, что уже в первый день было зафиксировано много нарушений правил проведения голосования.

По его словам, речь идет, в частности, о том, что с самого утра - огромное количество голосующих под принуждением, отсутствие наблюдателей и противодействие экзит-полам.

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