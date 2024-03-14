По словам Адама Тейлора, одной из причин, почему Путин "так хорошо выжил", является то, что его стиль лидерства не допускает соперников.

Владимир Путин возглавлял Россию почти четверть века. Если он выиграет переизбрание на свой пятый президентский срок в воскресенье, что является фактически неоспоримым, он будет иметь право еще на шесть лет - в течение которых время его пребывания в Кремле станет длиннее, чем время Иосифа Сталина. Об этом говорится в статье политического эксперта Адама Тейлора для The Washington Post.

По его словам, одной из причин, почему Путин "так хорошо выжил", является то, что его стиль лидерства не допускает соперников.

"Алексей Навальный, самый сильный и самый харизматичный оппозиционер России за последние годы, умер в арктической исправительной колонии в прошлом месяце, пережив отравление в 2020 году. Другие потенциальные соперники были убиты, например Борис Немцов, застреленный на московской улице в 2015 году. Не только либералы сталкиваются с подобными угрозами: глава Вагнера Евгений Пригожин, откровенный лидер наемников и бывший союзник Путина, погиб через два месяца после кратковременного военного восстания в прошлом году", - напоминает журналист.

Тейлор отмечает, что даже номинальные соперники Путина на выборах, которые состоятся в эти выходные, в лучшем случае "являются ничтожествами, не имеющими государственного разрешения" - единственных двух антивоенных кандидатов Екатерину Дунцову и Бориса Надеждина не допустили к голосованию по техническим причинам.

"Самым известным последователем Путина является Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности России. Медведев занимал пост президента России с 2008 по 2012 год, тогда как Путин занимал должность премьер-министра - "тандемный" стиль руководства, призванный помочь Путину избежать ограничений на сроки", - пишет автор.

Он подчеркивает, что когда-то Медведева считали потенциальным реформатором "с более мягким настроем, чем у Путина". Сейчас он наиболее известен агрессивным национализмом и насмешливыми высказываниями об Украине и Западе.

"Нелепый характер некоторых сообщений часто шокирует, хотя некоторые аналитики говорят, что он играет тщательно продуманную роль "придворного клоуна" Кремля, которого можно использовать, чтобы сделать Путина более умеренным", - отмечает Тейлор.

По его словам, военные лидеры, такие как министр обороны России Сергей Шойгу, хорошо известны, но отсутствие их поддержки со стороны населения стало очевидным во время "восстания" Пригожина.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин был выдвинут от партии Путина "Единая Россия" во время его кампании по переизбранию в прошлом году, несмотря на то, что ранее баллотировался как независимый кандидат - этот шаг критики восприняли как направленный на сдерживание его политического роста в городе, где правящая партия является менее популярной.

"Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, считается очень влиятельным, но он преимущественно оставался за кадром вплоть до вторжения в Украину, когда его коварная риторика сделала его заметным голосом. Губернатор Тульской области России Алексей Дюмин также не очень известен на Западе, а его прошлое как бывшего личного охранника Путина, получившего высокие военные должности, привело к предположениям, что он может быть любимым кандидатом", - рассуждает Тейлор.

Он также напомнил слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что будущий преемник Путина может не сильно изменить Россию. Говоря о том, каким должен быть следующий президент РФ, спикер сказал: "Таким же. Или другим, но таким же".

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