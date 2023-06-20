Российский диктатор попытался использовать "военкоров" для повышения рейтингов, но показал себя не в лучшем свете.

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин провел первую с июня прошлого года большую встречу с российскими "военкорами". Во время встречи он неофициально признал, что у пропагандистской машины Кремля есть проблемы, отметил британский политолог Марк Галеотти в статье для CNN.

"[Путин] неявно признал три вещи: Кремль испытывает проблемы с развязыванием войны в Украине, неофициальные комментаторы по-своему так же сильны, как и государственная медиа-машина, а уверенное официальное повествование не набирает обороты", – считает политолог.

Галеотти отмечает, что россияне привыкли к тому, что государство лжет, и еще до полномасштабного вторжения в Украину просмотры теленовостей падали и все больше людей получали информацию из социальных сетей. Теперь основным источником информации для многих стали "военкоры".

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"Неофициальный онлайн-контингент так называемых "военкоров" или "военных корреспондентов" – хотя многие из них являются скорее комментаторами, чем репортерами – стал важным и отличительным фактором в формировании понимания войны. Ведь не только россияне обращаются к "военкорам", чтобы хоть как-то разобраться в ситуации. Западные СМИ и организации часто используют их для получения информации или даже сообщают об их мнениях как о самостоятельных новостях. Таким образом, они стали влиятельными не только в формировании внутреннего нарратива, но и в более широкой информационной войне Кремля. Даже Путин осознал, что для раскрутки своего сообщения он больше не может придерживаться официальных СМИ", – считает эксперт.

Галеотти подчеркивает, что на "тщательно срежисированной посиделке" с "военкорами" отсутствовали сторонники Евгения Пригожина и "турбопатриоты" вроде террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Вместо них были "военные блогеры", которые зависят от властей, в частности, в вопросе допуска к линии фронта. Однако это, отмечает политолог, не помогло Путину не ударить в грязь лицом.

"Можно было рассчитывать на то, что они будут придерживаться сценария и не опозорят президента, но разговор все равно получился неловким. Попытки 70-летнего Путина заговорить с молодыми "военкорами" не только не увенчались успехом, но и очень сильно создавали впечатление, что они нужны ему, а не наоборот. Это также намекало на его неуверенность. Временами казалось, что Путин не в курсе подробностей войны", – комментирует Галеотти.

При этом эксперт отмечает, что то, что молодые блогеры получили к российскому диктатору больше доступа, чем репортеры кремлевского пресс-пула, не прошло незамеченным. Один начинающий "военкор" сказал политологу, что увидел в этом признаки того, что подобные ему блогеры "становятся СМИ".

"Это также признак слабости со стороны Путина и государства. Они не в состоянии сформировать нарратив, не в состоянии вдохновить большинство населения своим заявлением о том, что война является экзистенциальным вызовом самому выживанию России. Кремль не может даже контролировать "военкоров", только надеется их использовать. По мере того, как война продолжается с небольшими реальными надеждами на победу России (и отчетливыми опасениями по поводу поражения), Путин (пока) не находится под угрозой, но явно потерял связь со своим народом", – резюмирует он.

Встреча Путина с "военными корреспондентами"

Накануне в Кремле состоялась встреча Президента с российскими "военкорами" и "военными блогерами". Подобная встреча, однако, более короткая, проводилась в июне 2022 года.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что на этой встрече присутствовали по большей части "военкоры" тесно связанные с ВГТРК и другими государственными СМИ. В частности, присутствовали бывший журналист Семен Пегова (Telegram-канал WarGonzo) и блогер Юрий Подоляка, суммарная аудитория которых достигает 4 миллионов человек.

В ISW также подчеркивали, Путин, вероятно, продолжает публично взаимодействовать с прокремлевскими блоггерами с целью расширения своей поддержки среди российских ультранационалистов.

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