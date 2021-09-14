Оккупанты и сепаратисты, которые продолжают восхвалять "русский мир", представили очередное творение - фейк в духе "распятого мальчика". В этот раз своими фантазиями поделилась Татьяна Семенюк, которая называет себя ветераном ополчения самопровозглашенной "ЛНР".
Фрагмент видео, на котором сепаратистка рассказывает о вымышленных "зверствах" украинских военных, появился в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц".
Так, на YouTube появилось видео от оккупантов, которое получило помпезное название "Лучше в плен не попадать". В нем сепаратистка Семенюк в течение восьми минут рассказывает о том, какие "ужасы" она якобы видела, воюя против Украины. Одна из историй, как отметили в сети, заслуживает Оскара и явно метит на роль главного конкурента уже ставшего легендарным фейка о "распятом мальчике".
По словам сепаратистки, украинские военные "заминировали" девушку, вставив ей в половой орган гранату.
"Получается, что девушке вставили гранату... и запенили. Девушку пришлось саперам разминировать, наш парень из отделения это делал", - завила на камеру женщина, воевавшая за боевиков-оккупантов.
Читайте также"Потерял" штаны, критикуя Путина: Жириновский крупно оконфузился в эфире росТВ (видео)Врачи, по словам Семенюк, отказались помочь девушке. Поэтому некоему парню из группировки сепаратистов пришлось проделать "ювелирную работу" и спасать якобы заминированную пострадавшую.
Свой фейковый рассказ сепаратистка пыталась подать с максимально серьезным видом. Однако она все равно путалась в истории и заметно нервничала.
В комментариях пользователи насмехаются над фантазией женщины. Фейк от оккупантов едва ли оценили - очередная история выставила сепаратистов посмешищем.
Ранее УНИАН уже сообщал, что переплюнуть фейк о "распятом мальчике" пыталась пропагандистка Скабеева. Она рьяно утверждала, что на Донбасс идут "колонны украинских гомосексуалистов".
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