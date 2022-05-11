Исследование провела международная рекламная группа GroupM Accelerate research.

В России с начала широкомасштабного вторжения в Украину (март-апрель 2022 года) существенно снизился уровень доверия россиян к телевидению.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной рекламной группы GroupM Accelerate research о медиапотреблении в России, передает "Коммерсант".

Вопрос исследования был сформулирован так: "Если событие освещается несколькими типами СМИ по-разному, какому из них вы бы в первую очередь доверяли?".

По результатам исследования, 17 марта 33% опрошенных назвали телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим. 27 апреля так считали уже только 23% респондентов.

Доверие россиян к интернет-СМИ и официальным сайтам также упало: 17 марта их называли надежными источниками 26% опрошенных, а 27 апреля – 23%.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова в России растет недовольство в связи с войной в Украине, и переворот в РФ с каждым днем все реальнее.

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