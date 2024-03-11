Подтверждения этой информации пока нет.

В сети сообщают о вероятной ликвидации российского пропагандиста – "военкора" Егора Гузенко. Он известен как "Тринадцатый".

Хотя официального подтверждения этой информации еще нет, другие "военкоры" уже бьют тревогу. Так пропагандист Поздняков заявил, что он гибель Гузенко не может "подтвердить или опровергнуть". При этом он подчеркнул, что на сообщения "Тринадцатый" не отвечает.

Примечательно, что другой "военкор" пишет, что Гузенко "сдали кадыровцы". Однако под раздачу могла попасть и более "жирная" цель – там мог находиться командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

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Других деталей относительно вероятной ликвидации Теплинского и "Тринадцатого" пока нет.

Уничтожение оккупантов: другие новости

На войне в Украине ликвидировали одного из командиров специального подразделения быстрого реагирования "Ахмат" российской Национальной гвардии. Имя и звание уничтоженного захватчика не называются, однако известно, что произошло это в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в районе Работино уничтожен один из двойников главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ликвидировано Руслана Юнусова было в феврале.

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