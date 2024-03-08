Он был одним из трех известных двойников главаря "Вагнера".

В населенном пункте Работино Запорожской области ликвидировали одного из двойников главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщает проект "Агентство", Руслан Юнусов, который несколько лет назад стал Евгением Викторовичем Пригожиным, в конце января был ликвидирован на фронте. Его данные оказались в списке убитых в окрестностях села Работино десантников из псковской 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Информацию о гибели Юнусова (Пригожина) подтвердила жена его брата.

Пригожин Евгений Викторович, идущий в списке под номером 195, оказался единственным, кто имеет вторую фамилию, имя и отчество - Юнусов Руслан Фетихович.

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По словам жены брата Юнусова, он служил в псковской дивизии ВДВ и погиб в январе. На фронт Юнусов ушел добровольцем. На вопрос, как был завербован Юнусов и почему оказался в дивизии ВДВ, женщина не ответила. При этом она подтвердила, что он имел вторую фамилию - Пригожин. Юнусов сменил документы в 2018 году.

В апреле 2019 года о полном тезке основателя ЧВК "Вагнер" писала "Фонтанка". Поводом для публикации стал арест Юнусова-Пригожина за участие в ограблении. Он вместе с Петром Пироном, у которого он работал охранником, под видом сотрудников ФСБ ворвались в квартиру предпринимателя, который занимается сделками с криптовалютой, и заставили отдать им 5 млн рублей наличными и перевести криптовалюты на 55 млн рублей.

Юнусов сменил фамилию, имя и отчество годом ранее - паспорт на имя Пригожина он получил 26 мая 2018 года. В прошлом, по данным издания, Юнусов служил в СОБРе и уголовном розыске, участвовал в военных конфликтах. Перед арестом в 2019 году Юнусов объяснил смену фамилии "родом своей деятельности" охранника.

В 2020 году Пригожин-Юнусов получил 8 лет колонии за грабеж. В августе 2023 года он еще отбывал наказание в Республике Коми: находясь в колонии, он попытался вернуть прежние фамилию, имя и отчество. Суд отклонил его иск.

"Русская служба Би-би-си" называла Юнусова одним из трех известных двойников Пригожина. В 2021 году, когда Пригожин уже находился под санкциями, СМИ сообщали о визитах в Европу его "двойников". При обыске в доме Пригожина, который прошел после мятежа ЧВК "Вагнер", силовики обнаружили несколько фальшивых паспортов Пригожина.

Убийство Пригожина

В Тверской области РФ 23 августа 2023 года потерпел крушение самолет ЧВК "Вагнер", на борту которого якобы были, в частности, главари наемников Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин. Сообщалось, что после автокатастрофы никто из тех, кто был на борту, не выжил. Примечательно, что Пригожин якобы уничтожен вскоре после "попытки переворота" в России, которая закончилась "договорняком".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что не спешил бы с выводами относительно Пригожина. По его словам, "нет доказательств того, что он мертв".

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