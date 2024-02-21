Причиной самоубийства так называемые "военкоры" называют то, что на Морозова оказывали давление из-за его публичной деятельности.

Российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов "Мурз" застрелился.

О смерти захватчика сообщили другие российские "военкоры". По уточненным данным, Морозов, который вел пропагандистский канал "Нам пишут из Янины", застрелился.

Пропагандиста и оккупанта затравили другие российские пропагандисты, поскольку тот раскрывал данные о потерях. В частности, Морозов заявлял, что в штурмах Авдеевки россияне потеряли погибшими около 16 000 солдат.

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В 2014-м году Морозов поехал воевать на Донбасс на стороне сепаратистов. На канале Морозова появилась предсмертная записка. В ней он объясняет самоубийство давлением командования бригады ВС РФ, которая ранее входила в формирования "ЛНР", а также в целом командования ВС РФ.

Потери оккупантов в Авдеевке

Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления официально обнародовал потери оккупантов во время Авдеевской оборонительной операции.

За 4 месяца активной фазы боев за Авдеевку (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года общие потери российских войск составили:

личного состава - 47 186 человек;

танки - 364;

артиллерийские системы - 248;

боевые бронемашины - 748;

самолеты - 5.

Россияне в шоке от масштабов потери своего войска во время штурмов Авдеевки Донецкой области. Этот город стал самым большим кладбищем для оккупантов.

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