Это произошло на Запорожском направлении.

На войне в Украине ликвидировали одного из командиров специального подразделения быстрого реагирования "Ахмат" российской Национальной гвардии.

Об этом пишет Mukachevo.net со ссылкой на офицера 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослава Галаса. Известно, что это произошло на направлении Роботино Запорожской области. Имя и звание ликвидированного российского оккупанта не называют.

Отмечается, что в тот день одному из украинских пилотов беспилотных летательных аппаратов приказали следить за багги захватчиков. Оказалось, что в нем находился командир батальона "Ахмат".

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Потери России в войне: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину российская армия потеряла около 424 060 своих солдат.

В командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины информировали, что только в феврале украинские защитники уничтожили более 28 тысяч российских захватчиков и 3 тысячи 854 единицы российского вооружения и техники.

По данным британской разведки, только в прошлом месяце оккупационная армия за сутки теряла убитыми и ранеными 983 человека.

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