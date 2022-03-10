"Вы не дали сбыться мечте туриста".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отправивший свои войска для уничтожения нашей страны, возмутился из-за санкций Великобритании.

Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

"У меня была мечта. Я лелеял эту мечту, прикармливал ее оптимизмом, ждал с трепетом дня, когда она осуществится. И ничего нереального в моей мечте не было - я хотел поехать в Великобританию", - написал Кадыров и продолжил размышлениями о том, где бы он побывал и что бы делал в этой стране.

Он заявил, что власти британии лишили его возможности воплотить эту мечту.

"Но увы да ах. Видимо, не станут эти мечты реальностью. Казалось, цель близка, но лишили меня этой возможности Борис Джонсон и его команда. Зря вы со мной так. Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?", - добавил он.

Чеченский лидер заявил, что его "загнали в угол" и пригрозил "страшным гневом" и "неконтролируемой местью".

"Не ведите себя таким недостойным образом. Вы не дали сбыться мечте туриста, который хотел просто приехать и окунуться в мир Шекспира и Шерлока Холмса", - продолжил он.

Напомним, 27 февраля Кадыров также был возмущен западными санкциями, введенными в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

Он призывал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главу МИД Великобритании Лиз Трасс, главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других отказаться от своих заявлений о введении санкций против РФ.

"Срок даю до 31 февраля!", - писал он.

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