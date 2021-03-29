Василий Рыбников

После вакцинации особо секретным коронавирусным препаратом президент России Владимир Владимирович Путин стремительно превращается в самое большое антитело в мире.

Обстановка глубокой тайны, сопровождавшая Главный Укол Российской Федерации, многих насторожила и заставила задуматься, не боится ли Владимир Владимирович шприца: не зря же всю неделю, предшествовавшую вакцинации, он ходил как в воду опущенный, якобы переживал из-за Байдена, особенно когда на большой пресс-конференции американского президента ни разу не спросили про выдающиеся успехи России на ниве всего, а сам он вообще про Путина забыл, очевидно, по причине своей беспомощной старости, - но что Путину какой-то Байден, когда надвигается болючий укол?.. Говорят, что во время инъекции Владимира Владимировича держали четверо, а он извивался в руках санитаров и кричал, как выпь, и когда третий по счету оператор потерял сознание от тоски, от протокольной съемки пришлось отказаться, чтобы, по меткому определению самого Путина, «не обезьянничать».

Опытный получатель ботокса прямо в лицо, силиконовый угодник Путин не стал бы бояться простого укола

Все эти слухи, разумеется, не имеют ничего общего с правдой, но здравое зерно в них тоже есть: опытный получатель ботокса прямо в лицо, силиконовый угодник Путин не стал бы бояться простого укола, тем более что все вакцины, разработанные в России, являются самыми бессимптомными и приятными в мире; что же касается всевозможных «пфайзеров», разработанных заокеанскими палачами, то западные спецслужбы уже неоднократно подбрасывали их Путину под дверь бункера, но Путин лишь проходил мимо, смеясь, вот ведь дураки.

Однако остается вопрос, что же тогда вкололи российскому президенту, что он после этого боялся спать без градусника, а утром обнаружил его на прикроватной тумбочке без сознания, потом попытался поднять левую руку, почувствовал внезапный дискомфорт и понял, что это на самом деле нога, причем, чужая, да и, если присмотреться, не похоже это было на ногу... После этого Путин три дня избегал ходить в бассейн из-за необъяснимой, на первый взгляд, боязни неизвлекаемых анальных ершей; по той же причине, собственно, он перестал ходить и в тренажерный зал. В российскую прессу начали просачиваться мрачные слухи о том, что от Путина отвалились все родинки, а само лицо «будто натянуто на чужой череп». Обладатель черепа был идентифицирован по горячим следам: «Валеру Леонтьева надо проверить». Хотя что его проверять, и так все видно...

Владимиру Путину впрыснули не простую русскую вакцину (да и не такой он человек!), а совершенно секретную, не имеющую аналогов в мире, намоленную

Из всего вышеперечисленного нетрудно сделать совершенно безошибочный вывод, что Владимиру Путину впрыснули не простую русскую вакцину (да и не такой он человек!), а совершенно секретную, не имеющую аналогов в мире, намоленную, дающую такой чудодейственный эффект, что Путин сам у всех на глазах мутирует в самое большое антитело в мире. «Укол Путина положит начало окончательной и триумфальной победе России над мировой угрозой», - сообщает российская пресса. Понятно, что имеется в виду мировая угроза фашизма, чья гидра снова поднимает свою голову во многих странах, кроме России.

Путин сам у всех на глазах мутирует в самое большое антитело в мире

«Антитела у президента выработаются через 42 дня - к параду Победы. Красиво!» - радуются российские эксперты, и это радость не только от того, что Путин сможет прекращать мучения ветеранов-ковидников прямо на параде наложением рук. 9 мая в России официально планируется нападение Украины, «причём не на Крым и не на Донбасс, а прямо на Россию». Это тревожно. Но просчитались господа разжигатели: ко времени вероломного вторжения карателей хунты путинское антитело достигнет своих максимальных масштабов и станет совсем, совсем неуязвимым. Если до этого, конечно, не лопнет, но тут уж как повезет.

Василий РЫБНИКОВ

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