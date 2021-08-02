Василий Рыбников

Найдено научное объяснение одной из главных загадок года в России, а именно, почему лучшая в мире вакцина от ковида "Спутник V", за которой вот уже который год безуспешно охотятся все разведки западных стран, но слишком уж она для них сложна, - не только якобы не помогает, но еще и якобы переметнулась на сторону коронавируса.

Несмотря на то, что вакцина "Спутник V" дает 123-процентную гарантию защиты от заражения ковидом, информация, что привитые ею русские люди совершенно прекрасно умирают не только не хуже, а и гораздо лучше тех, кто откосил, с завидной регулярностью появляется даже на ресурсах, которые в принципе не интересуются ничем, кроме скорого краха Америки и зверств хунты на Донбассе.

Сегодня в России уже никого не удивить заголовком "Внезапная смерть вакцинированной семьи поставила в тупик Росздравнадзор" : трое наповал, дедушка успешно доходит в реанимации, выжила только не привитая "Спутником" девочка, чиновники Краснодарского края в искреннем недоумении. Прославленный доктор Мясников рассказывает, почему вымерли привитые пациенты в Петербурге. "Увы", - объясняет врач, штош. Участники клинических испытаний модной русской вакцины "ЭпиВакКорона" интересуются у Путина , где, собственно, их антитела и почему военный центр "Вектор" засекретил результаты опытов. Путин не знает, где их антитела, но говорит, что не брал; люди верят Путину.

В прошлом месяце в городе Красноярске появилось мифическое существо - антропоморфный Волк Прививака

В Китае провели следствие по делу о вспышке коронавирусной инфекции в городе Нанкине и пришли к выводу, что заразу в Китай завез самолет из Москвы (все на борту были, разумеется, привиты лучшей в мире вакциной). Самолет прилетел 10 июля, и с тех пор ковид-привет из России с любовью распространился по 26 китайским городам. Один чувак пролез в "святая святых" Центра им. Гамалеи - вакцинный корпус, в котором был создан чудодейственный "Спутник V", и обнаружил, что это грязный вонючий сарай , "внушающий ужас и панику". "Невозможно поверить, что здесь и произвели на свет спасительную для человечества разработку!" - удивленно пишет российская пресса.

Да, удивительное рядом.

А началось все с того, что в прошлом месяце в городе Красноярске появилось мифическое существо - антропоморфный Волк Прививака. Он был придуман местным журналистом Шутовым по аналогии с Волком Забивакой - мрачной тварью, которая в свое время была русским талисманом на футбольном чемпионате 2018 года, и все бы ничего, если бы не Волк Умирака. Согласно легенде Шутова, Умирака, брат Прививаки, отказался вакцинироваться "Спутником", пролежал две недели в реанимации с ковидом и умер. Но, как нетрудно догадаться, дух Умираки не нашел себе покоя и теперь носится по всей России, повсеместно убивая привитых самым изуверским образом. Таким образом, эффективность "Спутника" и других русских вакцин ни при чем - это все Умирака, и нечем от него защититься, лишь крестом да молитвою...

На днях российские ученые совершили новый научный прорыв, наполнивший радостью сердца сограждан

Однако нет такого худа, из которого русские люди не вышли бы без добра. Что есть русский ковидомор, как не благо православное? "Смерть является не единственным плохим исходом ковида", - утверждают российские врачи, ведь гораздо страшнее - предательство Родины, недостаточная благодарность дедам за Победу, буржуазный гомосексуализм, навальный грех. Ну и, кроме того, на днях российские ученые совершили новый научный прорыв, наполнивший радостью сердца сограждан: Россия оказалась полностью защищена от штамма "гамма" , потому что расплодившийся по всей стране благодаря эффективности "Спутника" штамм "дельта" сожрет его вместе с носителями!

Волк Умирака - санитар России.

Василий Рыбников

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