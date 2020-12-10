Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В России в роддоме по вине медиков умерла 29-летняя девушка, которая должна была родить двойню. Почти сутки она просила помощи у врачей.

Читайте такжеВ России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья (видео)Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошел в Махачкале в роддоме №2. Местная жительница Маликат Мусаева готовилась к родам. У нее не было никаких патологий, однако незадолго перед схватками у девушки заболела спина.

«Поставили капельницу, девушке становилось только хуже. Тахикардия, дрожь, зуд, шевелений в животе Мусаева больше не чувствовала (позже акушерка признала, что с капельницей перестарались)», – говорится в сообщении.

В ответ на жалобы девушке заявили, что это норма – мол, после процедур дети таким образом всегда успокаиваются.

«Время шло, роженица перестала отвечать на звонки матери, женщина подняла панику. И только после этого беременную забрали в операционную. Дети погибли, несколько дней спустя скончалась и Маликат», – говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье (причинение смерти по неосторожности), роддом проверяют.

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Автор: Катерина Шварц