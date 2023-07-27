Арест Гиркина является предупреждением для всех, кто выступает на телевидении, считает секретарь СНБО.

Арест российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) является показательным, и стоит за этим испуг в Кремле. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Прежде всего за этим стоит обычный испуг. Испуг Кремля, испуг Путина и его ближайшего окружения. Хочу заметить, что то, что касается ситуации с Пригожиным, – имейте в виду, что представители ближайшего окружения (Путина) в этом принимали непосредственное участие. И были сообщниками с Пригожиным", – заявил он в интервью "24 каналу".

В то же время секретарь СНБО отметил, что хотя Путин точно знает, кто участвовал в пригожинском мятеже, он не решается убрать всех. Однако ситуация с Гиркиным, по его словам, была предупреждением всем, кто будет выступать на телевидении.

Видео дня

"Он нигде не выступал, кроме телевидения, в последнее время. Для того, чтобы еще больше закручивать гайки, чтобы никто не имел другое мнение. Это такой показательный арест Гиркина на 2 месяца, который на самом деле ничего не решит. Потому что там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже 10", – добавил Данилов.

Арест Гиркина: основное

О задержании российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) стало известно 21 июля 2023 года. Сообщалось, что в его квартиру с обысками наведались работники Следственного комитета РФ.

Мещанский суд Москвы отправил Гиркина под стражу сроком на два месяца. Следствие требовало арест, аргументируя это тем, что Гиркин (Стрелков) имеет конспирологические навыки и может легко скрыться. При этом сам террорист просил отпустить его домой, ссылаясь на состояние здоровья.

Российский политический комментатор Дмитрий Еловский заметил, что одним Гиркиным дело не ограничилось – в России начали сажать самых преданных сторонников путинского режима. На днях в РФ также арестовали отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, с которым террорист Гиркин (Стрелков) часто выходил в эфир.

Вас также могут заинтересовать новости: