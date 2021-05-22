Мужчина встретил коллег с пистолетом с сигнальными патронами и выстрелил одной из них в лоб.

В России 42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров прострелил голову женщине, которая также работает тренером по фигурному катанию.

Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 22 мая.

Известно, что женщина пришла к Егорову в сопровождении знакомой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их с пистолетом с сигнальными патронами и выстрелил одной из них в лоб. Пострадавшей удалось выжить, в настоящее время она находится в больнице.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчину уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. При этом, как стало известно, прежде Егоров уже был судим. Речь шла о 264 статье УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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Автор: Денис Прядко