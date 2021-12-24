Он проведет их в исправительной колонии общего режима.

В России суд приговорил к 4 годам лишения свободы студента, который помочился на стенд, посвященный ветерану.

Об этом сообщают в прокуратуре Москвы.

19-летний Матвей Юферов помочился на стенд с портретом ветерана войны. Он снял это на камеру, после чего опубликовал это видео в сети.

"Установлено, что ночью 25 ноября 2021 года, обвиняемый, находясь на объекте мемориального значения - Аллея славы ветеранов Великой Отечественной войны – жителей района Измайлово г. Москвы, расположенной на Измайловском бульваре, совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, - осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы"", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России священник-педофил 10 лет насиловал приемных дочерейСуд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По данным Медиазоны, Юферова признали виновным в реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что у бывшего премьера террористической ДНР, а ныне депутата Госдумы РФ от "Единой России" нашли квартиру в Дубае почти за полмиллиона евро.

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