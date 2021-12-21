Пожар вспыхнул в поселке Мосрентген. Огонь охватил два этажа казармы.

В Новой Москве произошел масштабный пожар на территории воинской части. В частности, горели два этажа казармы.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, пожар вспыхнул в поселке Мосрентген. Огонь охватил два этажа казармы.

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Площадь возгорания составила более 30 квадратных метров. Эпицентром пожара стала лифтовая шахта.

По информации из открытых источников, по адресу, где вспыхнул пожар, базируется 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада. Данных о пострадавших или жертвах нет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ 12-летний мальчик напал на врача по просьбе своего отца.

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