В российской Карелии сотрудники пожарной части в Медвежьегорском районе засняли своего пьяного начальника на рабочем месте и выложили видео в сеть.
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По словам пожарных, на кадрах – последствия корпоратива.
«Проводится служебная проверка», – говорится в сообщении.
Примечательно, что в комментариях многие пользователи поддержали «героя» видео: «Подсыпали чего и сняли на пленку, пока в отрубе, народу на потеху. Скоро кто снял, начальником будет», «Ну и как с такими крысами работать? Что случись - хрен кто прикроет. Разогнать гадюшник», «Ну и стукачи вокруг него...». «Бл**ь, не бьет никого, не др**ит, не бегает в трусах, а просто лежит опрятный».
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