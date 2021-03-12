В сети раскритиковали авторов записи за то, что они ее опубликовали.

В российской Карелии сотрудники пожарной части в Медвежьегорском районе засняли своего пьяного начальника на рабочем месте и выложили видео в сеть.

Читайте такжеВ туалете у российского министра нашли больше $80 тысяч (видео)Видео опубликовал Telegram-канал LifeShot.

По словам пожарных, на кадрах – последствия корпоратива.

«Проводится служебная проверка», – говорится в сообщении.

Примечательно, что в комментариях многие пользователи поддержали «героя» видео: «Подсыпали чего и сняли на пленку, пока в отрубе, народу на потеху. Скоро кто снял, начальником будет», «Ну и как с такими крысами работать? Что случись - хрен кто прикроет. Разогнать гадюшник», «Ну и стукачи вокруг него...». «Бл**ь, не бьет никого, не др**ит, не бегает в трусах, а просто лежит опрятный».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц