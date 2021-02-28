Водитель пытался драться с полицейскими.

В Астрахани сын местного депутата сбил двух человек на пешеходном переходе.

Читайте такжеРоссиянин полгода жил с трупом брата в квартиреОб этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что водитель был полуголый и вел себя «неадекватно».

В результате ДТП пострадали военный прокурор и его жена, они получили тяжелые травмы и переломы.

Водитель пытался драться с полицейскими, но был задержан, на него надели наручники. Он отказался от медосвидетельствования.

Как пишет Telegram-канал «Лентач», виновником аварии является Артем Леванов – сын местного экс-депутата от Едра. Он был пьян, а из одежды на парне была только куртка и обувь.

Пострадавшими пешеходами оказались военный прокурор Казбек Кудаев и его жена.

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Автор: Катерина Шварц