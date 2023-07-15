Хотя, по утверждению социологов, президенту по-прежнему доверяют 77,2% граждан, это самое низкое значение с 27 февраля 2022 года.

Мятеж ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который шокировал россиян идущими на Москву танками, породил трещины в идиллической картине публичной кремлевской социологии.

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину опустился до минимума с первой недели вторжения в Украину, а число не доверяющих достигло почти пятой части населения, показал опрос провластного ВЦИОМа, проведенный 3–9 июля.

Хотя, по утверждению социологов, президенту по-прежнему доверяют 77,2% граждан, это самое низкое значение с 27 февраля 2022 года. По сравнению с максимумами, показанными в середине мая, рейтинг Путина потерял 3,7 процентного пункта - больше, чем после объявления массовой мобилизации минувшей осенью (тогда он опустился с 81,5% до 78%).

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Доля не доверяющих президенту достигла 19% - и это также максимум с 27 февраля прошлого года, следует из данных ВЦИОМа. Минимальные значения "недоверия" Путину государственные социологи фиксировали в апреле прошлого года - 15%. Уровень "одобрения деятельности" Путина опустился до 73,6%, потеряв 1,1 процентного пункта за неделю и 2,5 п.п по сравнению со значениями до мятежа "Вагнера". А доля неодобрящих выросла до 16,1%. Оба значения также стали для рейтингов президента антирекордами с конца февраля 2022.

Социологические опросы в РФ - детали

По состоянию на июнь 2023 года 58% россиян заявили, что страну впереди ждут "тяжелые времена", показал опрос общественных настроений, проведенный "Левада-Центром".

За год доля тех, кто негативно оценивает будущее, подскочила на 10 процентных пунктов и достигла рекорда за все время наблюдений (с 2008 года).

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