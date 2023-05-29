Его не упоминают в федеральных эфирах, а в архивах изданий нет результатов по запросу его фамилии.

Главаря "Вагнера" Евгения Пригожина "закенселили" на российском телевидении. Его запрещено упоминать в федеральном эфире, а в архиве программ государственных каналов нет информации об главе кровавых наемников.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на слитый в сеть документ о запрете упоминания Пригожина в российских медиа. Хотя после появления документа Пригожин уже несколько раз упоминался в государственных интернет-СМИ, на его имя в федеральном эфире действительно наложено табу.

За период с 24 февраля 2022-го на сайте "Первого" канала нельзя найти ни одной ссылки на запрос "Евгений Пригожин". При этом на запрос "Сергей Шойгу" поисковик канала выдает 638 ссылок.

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На сайте ВГТРК, где публикуются программы "России-1", "России-24" и "России-к" на странице "персоны" нет учредителя ЧВК, хотя там же представлены практически все ключевые политики России.

Поиск на сайте НТВ показывает, что Евгений Пригожин не упоминался ни в одной программе в эфире канала, исключением был лишь выпуск итогов недели с Ирадой Зейналовой за 21 мая.

При поиске имени Пригожина на сайте ТВЦ найти не удается. Там нет никакого упоминания об основателе "Вагнера" в программах телеканала.

Имя Евгения Пригожина ни разу не упоминалось в программе Соловьева на "России-1" и лишь один раз в программе "60 минут" еще в 2022-м.

Анализ статистики запросов российского поисковика Яндекс показывает, что отсутствие Пригожина в эфире – это намеренное решение.

За один и тот же период имя Шойгу упоминалось в федеральном эфире каналов ВГТРК 70 раз, а имя Пригожина – ни одного.

Сам Евгений Пригожин через свою пресс-службу подтвердил возможность запрета его упоминания в СМИ: "Кто запретил центральным каналам, крупным СМИ и т.п. ЧВК "Вагнер" и меня лично? Есть много кандидатов, которые могли бы это сделать".

Пригожин идет против Кремля

По данным ISW, главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин снова косвенно подорвал авторитет и режим российского диктатора Владимира Путина. По мнению аналитиков, нападки Пригожина на Путина могут быть из-за неполученной "вагнеровцем" награды "за захват Бахмута".

28 мая в комментарии росСМИ Евгений Пригожин с очевидной саркастической насмешкой заявил, что после заявленного им якобы захвата Бахмута перед российской армией "открыто оперативное пространство". Это якобы позволяет развернуть "колоссальное наступление" с захватом Краматорска, Славянска и других городов украинского Донбасса.

После заявлений о захвате города Пригожин заявил, что с 25 мая начнет выводить своих наемников на отдых, а позиции в Бахмуте передает регулярной армии РФ. После этого наблюдается снижение интенсивности российских атак на Бахмутском направлении.

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